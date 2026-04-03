Зеленський розкритикував нардепів за "політичну боротьбу" за відсутності виборів

Під час війни частина народних депутатів веде політичну боротьбу та навіть за кордоном діє у спосіб, який може шкодити позиціям України. Володимир Зеленський розкритикував такі дії, наголосивши на необхідності єдності.

Про це президент заявив на зустрічі з журналістами в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Чому Зеленський розкритикував деяких нардепів?

Глава держави зазначив, що частина політиків зосереджена на внутрішній політичній боротьбі замість роботи в інтересах держави. Крім того, за його словами, деякі з них, перебуваючи за кордоном, ведуть комунікацію з європейськими інституціями у спосіб, який може шкодити позиціям України.

Є непублічна позиція окремих представників, які виїжджають за кордон і комунікують у різних європейських інститутах так, щоб погіршити умови для України,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що в умовах війни така поведінка є деструктивною, адже всі зусилля мають бути спрямовані на консолідацію суспільства та підтримку держави.

Що відомо про ситуацію у Верховній Раді?