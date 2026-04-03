Зеленський розкритикував нардепів за "політичну боротьбу" за відсутності виборів
- Зеленський розкритикував депутатів, які ведуть політичну боротьбу під час війни, замість роботи в інтересах держави.
- Президент наголосив, що деякі політики за кордоном можуть шкодити позиціям України.
Під час війни частина народних депутатів веде політичну боротьбу та навіть за кордоном діє у спосіб, який може шкодити позиціям України. Володимир Зеленський розкритикував такі дії, наголосивши на необхідності єдності.
Про це президент заявив на зустрічі з журналістами в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
Чому Зеленський розкритикував деяких нардепів?
Глава держави зазначив, що частина політиків зосереджена на внутрішній політичній боротьбі замість роботи в інтересах держави. Крім того, за його словами, деякі з них, перебуваючи за кордоном, ведуть комунікацію з європейськими інституціями у спосіб, який може шкодити позиціям України.
Є непублічна позиція окремих представників, які виїжджають за кордон і комунікують у різних європейських інститутах так, щоб погіршити умови для України,
– наголосив президент.
Зеленський додав, що в умовах війни така поведінка є деструктивною, адже всі зусилля мають бути спрямовані на консолідацію суспільства та підтримку держави.
Що відомо про ситуацію у Верховній Раді?
Раніше була інформація про відмову частини депутатів відвідувати засідання Ради через нібито провокації в урядовому кварталі. Однак, повідомлення не підтвердилися. Депутат від "Слуги народу" запевнив, що парламент працює у звичному режимі, без загрози зриву пленарного тижня.
Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік", протягом останніх місяців кілька разів перебував в Іспанії. Його виїзд за кордон відбувся наступного дня після допиту в НАБУ у справі про можливі неофіційні виплати депутатам.
Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Регламентний комітет Верховної Ради підтримав її рішення, а остаточне припинення мандату залежатиме від голосування в сесійній залі.