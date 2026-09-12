Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією: Зеленський назвав умову

Україна готова утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія припинить власні атаки на українську енергосистему. У разі повторення спроб спричинити зимові блекаути українські військові нададуть симетричну відповідь.

Під час щорічної зустрічі YES президент України Володимир Зеленський окреслив умови для можливого припинення вогню по об'єктах критичної інфраструктури.

За яких обставин Україна піде на енергетичне перемир'я з Росією?

"Якщо росіяни не будуть бити по нашій енергетичній системі й наші люди будуть зі світлом, Україна також не буде відповідати", – сказав Зеленський.

Окрім взаємного зупинення атак на енергетику, глава держави відзначив низку інших важливих кроків для послаблення ескалації.

Серед них – повне розблокування Чорного моря для судноплавства, продовження обмінів військовополоненими, а також повернення утримуваних цивільних осіб, журналістів і депортованих дітей. Також ішлося про поступ у напрямку тристоронньої зустрічі.

Що було відомо раніше?

Зеленський додав, що детальніше обговорить запропоновані ідеї під час запланованої зустрічі з президентом США у вересні. Глава держави також заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіними на саміті G20. Втім, у Кремлі на такі пропозиції відповіли зухвало: "Запрошення цій особі було надіслано. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає", – заявив Сергій Лавров, маючи на увазі приїзд президента України до Москви.

Ба більше, очільник МЗС країни-агресорки назвав це "запрошення" "величезним жестом доброї волі". При цьому Лавров уточнив, що припиняти удари по Україні на час проведення можливих мирних переговорів Росія не збирається.