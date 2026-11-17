Сили оборони України 17 листопада вдарили вітчизняними ракетами та безпілотниками по мосту через Керченську протоку. Володимир Зеленський назвав це відповіддю на удари Росії і анонсував нові операції.

Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні 17 листопада.

Що сказав Зеленський

Президент Зеленський зауважив, що вогневе ураження ворожого об'єкта стало результатом злагодженої роботи Служби безпеки України, Міністерства оборони та всіх складових Сил оборони. Глава держави окремо відзначив бійців центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ, які брали участь у реалізації плану.

За словами глави держави, Україна неодноразово закликала агресора зупинити терор проти цивільної інфраструктури, енергосистеми та судноплавства. Але Росія щоразу обирає подальшу ескалацію війни, тож українські сили відповіли прямим ударом по логістичному коридору окупантів.

Ми давно говорили Росії, що досить бити по мостах, по містах і селах, по енергетиці, по залізниці, по суднах із зерном. Досить війни. Але щоразу Росія обирає нову ескалацію. Тож українські ракети, українські дрони знову досягли ключової російської воєнної артерії на півдні,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що для проведення операції військові використали зразки винятково українського озброєння, які були профінансовані державою та передані підрозділам. Серед задіяних засобів – крилаті ракети "Нептун", реактивні безпілотники Ан-197, які створено на базі дрона "Лютий", а також апарати Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", Mich-2000, Ruta, "Паляниця", FP-1 та FP-5 "Фламінго".

Президент також запевнив, що попереду будуть й інші операції у відповідь на російське вторгнення.

Зокрема, він заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Вони обговорили бойові операції Служби, які готуються зараз, та визначив пріоритетні.

Нагадаємо, що після вибухів проліт разом із металевою аркою впав на дно Керченської протоки. Таким чином автомобільна частина абсолютно мертва. А залізнична гілка хоч стоїть, але вже теж має пошкоджену арку.

Тим часом у Росії заявили, що удар мосту – це "теракт", а ще запевняють, що об'єкт відбудують у ще кращому вигляді.