Війна Росії проти України триває як війна нацистів проти СРСР, – Зеленський

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки, як війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. За останні понад 3 роки Москва не досягла жодних вагомих результатів.

Але втрачає щонайменше тисячу військових вбитими щодня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського у неділю, 11 січня.

Дивіться також Все йде не за планом, – експерт сказав, де у росіян на фронті виникли труднощі

Що сказав Зеленський про війну?

"Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу", – сказав президент.

Володимир Зеленський констатував, що триває 1418-й день повномасштабної війни. Він нагадав бажання Росії "повторити", що та і зробила знущаннями людей, наслідуючи фашизм і все найгірше, що було у XX столітті.

Навіть ще додатково накреативили війну "Шахедами" та балістикою проти електростанцій та колетень. Але все одно росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що й майже 4 роки тому, хочуть ще раз збрехати, що взяли Куп'янськ, гинуть безкінечно в боях на Запоріжжі і воюють досі проти однієї України,

– сказав він.

За його словами, російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1 тисячі убитих за добу. Володимир Зеленський наголосив, що зупинити Росію можна лише разом за участі США та європейських союзників.

Яких втрат зазнає Росія?