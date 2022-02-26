Зеленський заявив, що Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією

Володимир Зеленський заявив, що Ільхам Алієв та Реджеп Ердоган запропонували провести переговори з Росією. Президент України привітав таке рішення.

Відповідну заяву президент зробив під час свого вечірнього звернення. Це трапилось на третій день війни, яку Росія почала проти України.

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Володимир Зеленський сказав, що вдячний Реджепу Ердогану за незмінну підтримку нашої незалежності і територіальної цілісності.

Президент погодився з ним, що наразі вкрай важливою є заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

До речі, Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати,

– запевнив Зеленський.

Президент також сказав, що проговорив з президентом Азербайджану Ільхмамом Алієвим 26 лютого, що країні не вистачає нафти та нафтопродуктів.

"Все не просто, але тепер все буде", – запевнив Зеленський.

Алієв і Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, – Зеленський

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