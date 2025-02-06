Зеленський розповів, за яких умов готовий до переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією. Проте вони можуть відбутися лише за однієї умови.

Український глава держави зазначив, що союзники вважають неможливою дипломатію без Росії та Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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За яких умов Зеленський готовий до переговорів

Президент України каже, що він готовий до переговорів з Росією. Однак, лише в тому випадку, якщо буде чітке розуміння того, як війна закінчиться для України.