6 лютого, 18:18
Зеленський розповів, за яких умов готовий до переговорів з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією. Проте вони можуть відбутися лише за однієї умови.
Український глава держави зазначив, що союзники вважають неможливою дипломатію без Росії та Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".
Дивіться також Макрон дотримує слова: Зеленський прокоментував прибуття перших винищувачів Mirage 2000
За яких умов Зеленський готовий до переговорів
Президент України каже, що він готовий до переговорів з Росією. Однак, лише в тому випадку, якщо буде чітке розуміння того, як війна закінчиться для України.