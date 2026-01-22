Мадуро опинився в Нью-Йорку, а Путін досі не в суді, – Зеленський

Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро заарештували та доставили до суду. Водночас очільник Кремля Володимир Путін, попри майже чотири роки повномасштабної війни проти України, досі залишається при владі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про що Зеленський говорив у Давосі?

Володимир Зеленський зазначив, що кожен рік приносить щось нове, і нині у фокусі міжнародної уваги опинилося питання Гренландії. За його словами, стало очевидно, що багато світових лідерів не мають чіткого розуміння, що з цим робити, тож переважно чекають, що "Америка перегорить цією темою".

Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро був заарештований. Були різні думки про це. Але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді,

– сказав глава держави.

Він наголосив, що йдеться вже про четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, а той, хто її розв'язав, не лише залишається на свободі, а й продовжує боротися за свої заморожені активи в Європі.

Також Зеленський додав, що Путін навіть має "певні успіхи" у питанні російських активів. За його словами, очільнику Кремля вдалося зупинити Європу, яка в підсумку відмовилася від конфіскації російського майна на користь України – відповідне рішення було заблоковане.

Довідка. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей у Росію.

Як США затримали Мадуро?