Зеленський заявив, що не бачить сміливості в об'єднанні членів НАТО заради України

Наразі узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО, не було і немає. Чи буде ця позиція у майбутньому, наразі невідомо.

Таку думку озвучив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання іноземних журналістів, передає 24 канал.

Важливо Мінкульт просить країни НАТО, щоб закрили небо над нами

Український лідер зазначив, що єдності серед членів Альянсу немає у питанні закриття неба над Україною.

Сміливості в об'єднанні заради України членів НАТО я не бачу. І це велика проблема філософії Альянсу. Я не маю права втручатися, але якби Україна була в НАТО, то весь Альянс би відстоював права і свободи громадян світу так, як це робимо ми,

– підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що у сучасному світі не може бути жодної країни, яка б нахабно диктувала світу, як жити.

"Інакше – для чого тоді існує Альянс", – запитав Зеленський.

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