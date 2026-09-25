"Ковальський – лише виконувач обов'язків": чи має Зеленський кандидатів на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не проводив жодних зустрічей щодо кандидатур на посаду генерального прокурора України. За його словами, Антон Ковальський виконує обов'язки очільника відомства, а питання постійного призначення поки не розглядалося.

Глава держави розповів про це у відповідь на запитання журналістів щодо можливого подання кандидатури Ковальського на розгляд парламенту.

Що каже президент про кандидатів на посаду генпрокурора?

Зеленський наголосив, що жодних консультацій чи зустрічей стосовно потенційних претендентів на керівну посаду в Офісі генерального прокурора поки не проводив.

Ковальський – виконувач обов'язків,

– підкреслив президент.

Призначення Антона Ковальського тимчасовим керівником відбулося після відставки його попередника – Руслана Кравченка. До речі, останній втік за кордон і наразі, за даними журналістів, перебуває у Відні.

До цього Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру з липня 2025 року, а раніше обіймав керівні посади в Чернівецькій та Вінницькій обласних прокуратурах.

Першочерговим завданням на посаді виконувача обов'язків Ковальський визначив проведення зустрічей з очільниками структурних підрозділів відомства та регіональних органів. Це необхідно для аудиту проблемних напрямів, перевірки кадрових рішень і роботи за резонансними провадженнями.

План дій та завершення службових процедур

Окремим напрямом роботи новий керівник визначив остаточне проведення службових і кадрових процедур стосовно працівників прокуратури.

Ідеться про розслідування в межах операції "Карфаген", яка стосується викриття схеми покривання шахрайських кол-центрів службовцями відомства.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, відставка попереднього очільника Офісу генерального прокурора відбулася на тлі гучних антикорупційних розслідувань.

Наразі громадські організації та міжнародні партнери закликають розробити законопроєкт для проведення відкритого конкурсу на цю посаду.