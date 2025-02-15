Я не зніму членство України в НАТО зі столу, – Зеленський

Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Президент заявив, що не відмовиться від членства нашої держави в НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського.

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Зеленський про членство України в НАТО

Президент заявив, що не вірить у гарантії безпеки без США. Наголосив, це просто буде слабко. Водночас зазначив, що Америка не надасть гарантій, якщо європейські гарантії не будуть сильними.

І я також не зніму членство України в НАТО зі столу. Але зараз найбільш впливовим "членом НАТО" здається Путін. Тому що його забаганки мають силу заблокувати рішення НАТО. І це попри факт, що це українська армія зупинила Росію. Не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наші люди та наша армія,

– підкреслив Зеленський.

Констатував, попри те, що в цій російській війні на боці України немає іноземних армій, Путін втратив майже 250 тисяч солдатів. Ще понад 610 тисяч окупантів було поранено.

Лише у битві на Курщині наші війська знищили близько 20 тисяч російських солдатів. Ми повністю знищили північнокорейські підрозділи, які Путін повинен був залучити, тому що його власних сил було недостатньо, щоб стримати наш контрнаступ,

– наголосив український лідер.

Додав, понад 6 місяців українські захисники утримують плацдарм всередині російської території. Президент нагадав, що саме Росія хотіла створити буферну зону на українській землі.