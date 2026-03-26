Війна в Ірані відсуває Україну на другий план, – Зеленський

Український президент висловився про роль США для України. Він визнав, що наша держава вже не в пріоритеті на тлі війни на Близькому Сході.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Monde. Перше запитання журналістів стосувалося саме наслідків для України через війну в Ірані.

Як війна в Ірані впливає на Україну?

Вся зброя, яку використовують на Близькому Сході союзники США і самі США, є частиною американського арсеналу. Проте виробничі потужності не змінилися, тобто зброї не стали виробляти більше.

Ми всі маємо мобілізуватися, і коли я кажу "ми", я маю на увазі всю Європу, а не лише Україну, адже війна на Близькому Сході відволікає увагу – це абсолютно очевидно. А відволікаючи увагу, вона відсуває нас на другий план у списку пріоритетів, тим більше, що це війна, в якій беруть участь Сполучені Штати, які протягом тривалого часу були головним донором України, а потім – її головним постачальником зброї завдяки фінансовій допомозі європейців,

– сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ППО служить насамперед для захисту цивільних. Але через війну в Ірані "ми сьогодні не знаємо, що з цього вийде".

США можуть вторгнутися в Іран

Мова про початок сухопутної операції – принаймні про це говорять дедалі більше, хоч і не офіційно. До цього США й Ізраїль місяць обстрілювали Іран в рамках військової операції "Епічна лють" (в Ізраїлі її назвали "Рик лева").