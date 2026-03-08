"Це дуже болюче питання": Зеленський розповів, про що його просили захисники Дружківки

Українські військові на передовій потребують сучасних радарних систем. Допомогти з їхнім постачанням могли б Нідерланди, адже саме там виробляють одні з найякісніших радіолокаторів.

Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Роб Єттен, передає 24 Канал.

Яка зброя дуже потрібна воїнам на Донеччині?

Володимир Зеленський нещодавно відвідав Донеччину. У місті Дружківка бійці звернулися до нього з конкретним проханням щодо радарів. Президент наголосив, що ці системи вкрай важливі для захисту українських воїнів.

Вони дуже нам потрібні. Це те, що допомагає в захисті воїна. І це такий виклик. Це дуже болюче питання,

– сказав він.

Зеленський додав, що Нідерланди належать до держав, які виробляють одні з найкращих радарів. Він наголосив, що особисто передав главі уряду Нідерландів цей запит від наших захисників.

Окремо сторони говорили про участь Амстердама у фінансуванні закупівлі боєприпасів для західних ЗРК, які використовує Україна.

Президент підкреслив, що Нідерланди демонструють приклад ефективної підтримки України, зокрема завдяки рішенню щороку виділяти близько 3 мільярдів євро допомоги.

Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка дає змогу Україні закуповувати ракети для систем ППО, передусім PAC-2 та Patriot PAC-3. За словами президента, такі ракети нині є критично важливими для захисту країни.

Що відомо про нестачу ракет для ППО в Україні?