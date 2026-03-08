"Це дуже болюче питання": Зеленський розповів, про що його просили захисники Дружківки
Українські військові на передовій потребують сучасних радарних систем. Допомогти з їхнім постачанням могли б Нідерланди, адже саме там виробляють одні з найякісніших радіолокаторів.
Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Роб Єттен, передає 24 Канал.
Яка зброя дуже потрібна воїнам на Донеччині?
Володимир Зеленський нещодавно відвідав Донеччину. У місті Дружківка бійці звернулися до нього з конкретним проханням щодо радарів. Президент наголосив, що ці системи вкрай важливі для захисту українських воїнів.
Вони дуже нам потрібні. Це те, що допомагає в захисті воїна. І це такий виклик. Це дуже болюче питання,
– сказав він.
Зеленський додав, що Нідерланди належать до держав, які виробляють одні з найкращих радарів. Він наголосив, що особисто передав главі уряду Нідерландів цей запит від наших захисників.
Окремо сторони говорили про участь Амстердама у фінансуванні закупівлі боєприпасів для західних ЗРК, які використовує Україна.
Президент підкреслив, що Нідерланди демонструють приклад ефективної підтримки України, зокрема завдяки рішенню щороку виділяти близько 3 мільярдів євро допомоги.
Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка дає змогу Україні закуповувати ракети для систем ППО, передусім PAC-2 та Patriot PAC-3. За словами президента, такі ракети нині є критично важливими для захисту країни.
Що відомо про нестачу ракет для ППО в Україні?
Україна стурбована сигналами від США про можливе зменшення допомоги в постачанні систем ППО через конфлікт проти Ірану. Зеленський висловив занепокоєння, що у разі затяжної війни США можуть зменшити поставки систем ППО та РАС-2, РАС-3.
Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова поділитися з партнерами досвідом боротьби з дронами-камікадзе та технологіями перехоплення безпілотників. За його словами, із таким запитом до Київ уже звернулися країни Близького Сходу, Європи та США. Водночас Україна потребує ракет для систем ППО MIM-104 Patriot, тому сторони можуть розглянути взаємовигідний обмін технологіями та озброєнням.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна в Україні могла б завершитися раніше, якби Київ отримав кращу протиповітряну оборону. Стубб зазначив, що конфлікт на Близькому Сході може обмежити військову співпрацю Росії з Іраном, що може бути вигідно для України.