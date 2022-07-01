Боремося за мирні ранки, як у Європі, – Зеленський згадав про ракетний обстріл Одещини

Зеленський згадав про ракетний обстріл росіянами Одещини під час виступу в Раді. Він заявив, що українці зараз борються за мирні ранки. Такі, які зараз проживають країни Європи.

Зараз українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність та безпеку кожної нашої людини. Про це Зеленський заявив 1 липня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський загадав під час виступу про ракетний удар росіян по Одещині

Президент заявив, що в Україні ранки мають бути такими спокійними, як у країнах Європи. Вони точно не мають починатися з ракетних обстрілів з боку Росії, як це сталося сьогодні.

Ми боремося за те, щоб українські ранки починалися не так трагічно, як сьогодні, з російського ракетного удару по Одещині, з численних жертв. А щоб українські ранки були такими мирними, як у кожній столиці Європи,

– наголосив президент.

Він додав, що зараз дуже важливо вирішувати питання членства України в ЄС. Над цим треба інтенсивно працювати.

"Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно і відповідально, як готували рішення про кандидатство", – зазначив Зеленський.

Ракетна атака по Одещині: коротко

У ніч проти 1 липня на Одещині повідомили про вибухи. З'ясувалося, росіяни завдали ракетного удару по селу Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині.

Окупанти поцілили в багатоповерхівку та у дві бази відпочинку трьома ракетами X-22. Наразі відомо про 19 загиблих і 38 постраждалих.

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