Зеленський зідзвонився з наслідним принцом Абу-Дабі

Володимир Зеленський 30 березня поговорив з наслідним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Заїдом.

Політики обговорили проблематику продовольчої безпеки.

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Зеленський подякував за гуманітарну допомогу. Також відзначив підтримку з боку держави в межах ООН.

Зеленський мав розмову і з Байденом

Так, український президент 30 березня поговорив і з Джо Байденом. Президент США пообіцяв українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги.

До речі – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії: