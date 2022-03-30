Зеленський зідзвонився з наслідним принцом Абу-Дабі
30 березня 2022 , 21:29Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 30 березня поговорив з наслідним принцом Абу-Дабі Мохамедом бін Заїдом.
Політики обговорили проблематику продовольчої безпеки.
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Зеленський подякував за гуманітарну допомогу. Також відзначив підтримку з боку держави в межах ООН.
Зеленський мав розмову і з Байденом
Так, український президент 30 березня поговорив і з Джо Байденом. Президент США пообіцяв українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги.
До речі – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії: