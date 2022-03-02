Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської областей

Володимир Зеленський своїм рішенням від 1 березня змінив голів Черкаської та Одеської областей.

Відповідні укази оприлюднили на сайті Офісу Президента.

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Своїм указом Зеленський:

звільнив Олександра Скічка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації та призначив Івана Табурця.

та призначив Івана Табурця. звільнив Сергія Гриневецького з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та призначив Максима Марченка.

Черкаську область очолив розвідник, а Одеську – військовий. Активіст Сергій Стерненко написав, що Гриневецький, що був на цій посаді, саботував забезпечення і роботу тероборони.

Він має бути не просто звільнений, а піти під трибунал. Сподіваюсь, новий очільник ОДА максимально сприятиме захисту регіону. Вітаю це рішення президента та дякую за кадрову зміну,

– наголосив Стерненко.

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