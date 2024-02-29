Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент України змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Новим командувачем став Володимир Карпенко.

До цього посаду командувача Сил логістики ЗСУ обіймав Олег Гуляк.

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Указ Зеленського про звільнення Олега Гуляка з'явився на сайті президента 29 грудня. Тоді ж на сайті опублікували указ про призначення Карпенка.

Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України,

– мовиться в указі від 29 лютого 2024 року.

Що відомо про Володимира Карпенка

Володимир Володимирович Карпенко — український військовослужбовець, бригадний генерал Збройних Сил України. У 2021 році він обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ Збройних сил України.



Володимир Карпенко / АрміяInform

Відомо, що Карпенко має кілька нагород, зокрема орден Богдана Хмельницького II ступеня та орден Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

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