У ворога немає жодного шансу, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 26 лютого близько 19:30.

Глава держави наголосив, що сценарій окупації України – зламаний. Все це – завдяки г отовності українців захищати свою державу, нашій солідарності один з одним та хоробрості.

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"Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть. Тож не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги", – підкреслив Зеленський.

Розмови зі світовими лідерами

Президент розповів, що упродовж 26 лютого щогодини спілкувався з лідерами держав, які є друзями України. Надзвичайний результат він відзначив у відносинах з Італією. "Це справді нова глава для наших держав. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італії, поставила все на свої місця", – зазначив політик.

"Індія, традиційна світова сила. Обговорив з прем'єр-міністром Нарендрою Моді перебіг нашої відсічі агресору. Отримав повну підтримку", – додав Зеленський.

Крім цього, він зідзвонився й з Реджепом Ердоганом, президентом Туреччини. Зеленський подякував йому за незмінну підтримку нашої незалежності і територіальної цілісності. Політики погодилися, що вкрай важливою є заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву глава держави розповів, що нашій країні не вистачає нафти та нафтопродуктів. "Все не просто, але тепер все буде", – наголосив він.

До речі, Ільхам Алієв та президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати,

– підкреслив Зеленський.

Крім цього, український лідер спілкувався й з президентом Швейцарії, прем'єр-міністрами Греції та Нідерландів. "Відчувається, що Україна здобула щирість та увагу усього нормального світу", – зауважив політик.

Зеленський наголосив, що є і практичний результат цих переговорів. Наприклад, SWIFT. "Як багато в цьому слові для Росії! Відключення від глобальної фінансової цивілізації", – пояснив він. Для цього наші дипломати боролися цілодобово, щоб усі країни Європи погодили сильне і справедливе рішення. Це означає мільярди і мільярди збитків для Росії.

Президент поговорив з лідерами церков та релігійних спільнот України:

митрополитом Епіфанієм – предстоятелем Православної церкви України;

предстоятелем Православної церкви України; митрополитом Онуфрієм – предстоятелем Української правосланої церкви МП;

предстоятелем Української правосланої церкви МП; шейхом Тамімом – головний муфтієм України;

головний муфтієм України; Яковом дов Блайхом – головний рабином Києва та України;

його святістю Папою Римським Франциском – головою Католицької церкви.

"Всі лідери моляться за душі захисників, які віддали життя за Україну, та за нашу єдність і перемогу. І це дуже важливо", – пояснив Зеленський.

Україна боротиметься до останнього

Президент констатував, що наші бійці дають гідну відсіч.

Певен, ви бачите це у новинах. Хочу сказати ще тільки одне. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні,

– підсумував Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського за 26 лютого: дивіться відео