Стратегічна поразка Росії очевидна для світу, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський заявив, що російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Проте Кремль досі хоче приховати правду.

Цю правду Москва хоче приховати ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Про це президент України заявив ввечері 12 травня – на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Ленд-ліз настільки вигідний, що некоректно називати його позикою, – Зеленський

Російські командири хворі й невиліковні

Володимир Зеленський пригадав, що в ніч проти 12 травня росіяни вдарили ракетами по школах Чернігівщині.

Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, що ми відновимо всі зруйновані лікарні, школи, університети, будинки, мости, підприємства.

Росіяни – боягузи, які не визнають правди

"Окупанти били сьогодні ще по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містах і селах Донбасу. Але що це їм дає?", – поставив риторичне питання президент України.

Додав, що:

російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися;

у Москви поки немає сміливості це визнати, адже вони боягузи;

Кремль намагається сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку,

– пояснив президент.

Зеленський нагородив військових та медсестер

У Міжнародний день медичної сестри президент розповів, що наші медики рятують життя військових та цивільних. Пригадав, що роблять свою роботу з початку нападу Росії, під час пандемії та у час повномасштабної війни. Тому Володимир Зеленський нагородив:

Тетяну Тарасенко, Аллу Чернець та Людмилу Гусак із Сумської області;

Віру Целик, Оксану Уманець та Ірину Вернигорі з Чернігова;

Оксану Баландіній з Луганської області;

Світлану Клименко та Марію Адаменко з Київщини;

Наталію Абашник із Харкова.

Окрім того, підписав укази про нагородження 269 військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, з них 14 – посмертно.

Звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ,

– заявив Володимир Зеленський.

До речі, Роман Качура – з 2018 року командує 55-ю окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ".

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