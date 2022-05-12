Стратегічна поразка Росії очевидна для світу, – Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський заявив, що російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Проте Кремль досі хоче приховати правду.
Цю правду Москва хоче приховати ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Про це президент України заявив ввечері 12 травня – на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Російські командири хворі й невиліковні
Володимир Зеленський пригадав, що в ніч проти 12 травня росіяни вдарили ракетами по школах Чернігівщині.
Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно,
– заявив Зеленський.
Президент зауважив, що ми відновимо всі зруйновані лікарні, школи, університети, будинки, мости, підприємства.
Росіяни – боягузи, які не визнають правди
"Окупанти били сьогодні ще по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містах і селах Донбасу. Але що це їм дає?", – поставив риторичне питання президент України.
Додав, що:
- російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися;
- у Москви поки немає сміливості це визнати, адже вони боягузи;
- Кремль намагається сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку,
– пояснив президент.
Зеленський нагородив військових та медсестер
У Міжнародний день медичної сестри президент розповів, що наші медики рятують життя військових та цивільних. Пригадав, що роблять свою роботу з початку нападу Росії, під час пандемії та у час повномасштабної війни. Тому Володимир Зеленський нагородив:
- Тетяну Тарасенко, Аллу Чернець та Людмилу Гусак із Сумської області;
- Віру Целик, Оксану Уманець та Ірину Вернигорі з Чернігова;
- Оксану Баландіній з Луганської області;
- Світлану Клименко та Марію Адаменко з Київщини;
- Наталію Абашник із Харкова.
Окрім того, підписав укази про нагородження 269 військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, з них 14 – посмертно.
Звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ,
– заявив Володимир Зеленський.
До речі, Роман Качура – з 2018 року командує 55-ю окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ".
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