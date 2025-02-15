Росія має відвести війська хоча б до лінії лютого 2022 року, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України хоча б на лінію до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Про це український лідер повідомив в інтерв'ю телеканалу Newsmax, передає 24 Канал. Також глава держави наголосив, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах щодо миру.

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Яка позиція України

"Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, вони повинні піти на лінію вторгнення", – наголосив Володимир Зеленський.

У президента запитали, як на його думку, може закінчитися війна, оскільки Росія не демонструє ознак бажання відступити до кордонів 2022 року або до кордонів 2014 року. Він відповів, що президент США Дональд Трамп може покласти край війні.

За його словами, Європа також може допомогти, якщо президент Сполучених Штатів це дозволить. Він вважає, що американський лідер може вплинути на російського диктатора Владіміра Путіна, оскільки Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".

Я думаю, що йому дуже потрібен успіх, інакше всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці,

– заявив Зеленський.

Також він додав, що Київ не схвалюватиме результати будь-яких переговорів, до яких не залучена Україна.

До слова, під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки український президент повідомив, що Україна втратила близько 4 тисяч квадратних кілометрів територій. На його думку, якби допомога США приходила вчасно, українці втратили набагато менше територій.