Зеленський зробив заяву щодо енергетичного перемир'я

Володимир Зеленський обговорив енергетичне припинення вогню з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йдеться про перемир’я, про яке заявив президент США Дональд Трамп.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Яку заяву зробив президент України?

За словами глави держави, Україна підтримує припинення вогню, однак важливо, щоб на таку домовленість погодилася і Росія.

Ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив Президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони,

– сказав він.

Президент наголосив, що українська сторона готова долучатися до кроків, які допоможуть знизити інтенсивність бойових дій і наблизити завершення війни.

З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру,

– заявив Зеленський.

Водночас наразі ключовим залишається питання, чи погодиться Росія припинити атаки на енергетичну інфраструктуру та яких саме умов дотримуватимуться сторони.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що оголошення про енергетичне перемир’я між Україною та Росією стало для нього новиною. Однак він наголосив, що Україна готова підтримати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, якщо на це погодиться Росія.

За інформацією Financial Times, українська сторона на момент публікації не мала підтвердження домовленості. Високопоставлений український посадовець, близький до президента, повідомив виданню, що ремонтні бригади саме відновлювали електро- та водопостачання в Києві після російських ударів.

Водночас Дональд Трамп 11 жовтня заявив, що обидві сторони нібито погодилися припинити атаки на енергетичні об’єкти одна одної: "З цієї миті у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир’я". Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!".