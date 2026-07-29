Вперше після скандалу з УПА: Зеленський відвідає Польщу і зустрінеться з Туском

У середу, 29 липня, Володимир Зеленський приїде до Любліна. Там у президента України запланована зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском.

Спершу цю інформацію поширили у ЗМІ, а потім підтвердили у пресслужбі польського уряду в коментарі "Європейській правді".

Про що будуть говорити Зеленський і Туск?

В уряді зазначили, що переговори Зеленського і Туска будуть присвячені його візиту до США та зустрічі з Дональдом Трампом.

Візит Зеленського до Любліна відбувається з нагоди річниці "Люблінського трикутника", який був заснований 28 липня 2020 року.

Довідка: Люблінський трикутник – це формат співпраці України, Польщі та Литви, створений 28 липня 2020 року в польському місті Люблін.

Зауважимо, що це буде перша поїздка українського лідера до Польщі після скандалу навколо найменування спецпідрозділу імені героїв УПА.