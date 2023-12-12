Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: переговори вже розпочалися

Президент України зустрівся із лідером Сполучених штатів Америки у Білому домі. Це відбулося у рамках візиту Зеленського до США.

Володимир Зеленський 12 грудня 2023 року прибув до Білого дому, щоб зустрітися із Джо Байденом. Лідери мають обговорити питання допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

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Вторгнення Росії продовжується

Президент України хоче обговорити із американським лідером питання фінансування України. Напередодні свого візиту він зазначав, що "битву за допомогу США не програно". Зеленський хоче побороти паузу у військовій допомозі, яка сталась через суперечки у Конгресі.

Зеленський прибув до білого дому: дивіться відео

Раніше президент України зустрічався із сенаторами США на Капітолійському пагорбі. він назвав цю розмову дружньою та відвертою. Сенатори також розповіли, що він намагався розвіяти їхні побоювання щодо корупції в Україні.

Зеленський розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки.

Водночас дехто також наголошував, що буде потребувати більш детальної звітності щодо того, куди йдуть гроші, які виділяють на допомогу Україні.

Станом на 21:35 12 грудня повідомляють, що переговори лідерів вже розпочалися.

Перемовини почалися: дивіться відео

З'явилось перше фото переговорів Зеленського та Байдена.



Зеленський та Байден ведуть переговори / Jennifer Jacobs

Візит Зеленського до США у грудні 2023 року