Зеленський зустрівся з бізнесменом Говардом Баффетом: обговорили відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з американським бізнесменом Говардом Баффетом, сином одного з найбагатших людей світу Воррена Баффета.

Під час зустрічі говорили про допомогу Україні. Про це повідомив сам Зеленський, він подякував бізнесмену за солідарність з Україною.

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Радий зустріти Говарда Баффета у Києві. Ми цінуємо цей сигнал солідарності з Україною. Висловив подяку за гуманітарну допомогу,

– зазначив президент.

Зеленський запросив Баффета-молодшого приєднатися до проєктів з відновлення іригаційних систем на Одещині, підтримки вимушених переселенців, розмінування та реформи шкільного харчування.

Коротко про американського мільярдера

Говард Баффет провів більшу частину свого життя як фермер, отримуючи невелику фінансову підтримку від свого батька.

Наразі він керує багатомільярдним фондом, який займається розв'язанням питання глобального голоду.

Відновлення України: хто погодився виділити гроші

На Україну очікує чимало років відбудови після війни, яку розпочала Росія. Безумовно, саме країна-агресорка має оплатити цю віднову.

Оскільки зараз про це говорити нереально, адже росіяни не те щоб не погодились виплачувати гроші на відбудову, а й не визнають війни як такої, тому розраховувати на репарації наразі не треба.

Водночас неопосередковано залучити Росію до відновлення країни ми можемо. У цьому нам намагається допомогти Євросоюз, заморожуючи російські рахунки.

Крім того, Євросоюз затвердив пакет підтримки Україні на суму 9 мільярдів євро, який буде наданий у 2022 році.