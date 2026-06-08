Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також Лідери Британії, Німеччини, Франції та України окреслили умови для досягнення миру

Що відомо про зустріч Зеленського з Чарльзом ІІІ?

Президент України ввечері 8 червня повідомив, що провів зустріч із королем Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Зеленський зазначив, що розмова пройшла дуже добре та подякував королю за непохитну підтримку України та її громадян.

Як завжди, хороша аудієнція. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей,

– написав Зеленський.

З ким ще нещодавно Зеленський проводив зустрічі?

Володимир Зеленський 7 червня прибув до Британії. Тут у нього відбулися зустрічі з лідерами Європи. Було обговорено захист України у війні та співпрацю заради безпеки ЄС в напрямі ППО.

Володимир Зеленкий подякував Кіру Стармеру, Емманюелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку. Лідери також обговорили ситуацію на полі бою в Україні та російські втрати, а це вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових.

Лідери Британії, Франції, Німеччини й України у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згодом окреслили 5 умов для справедливого та тривалого миру.