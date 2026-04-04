Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, – Зеленський
4 квітня Володимир Зеленський побував у Стамбулі. Там він провів переговори з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Із турецьким колегою Володимир Зеленський обговорив двосторонні відносини між країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Про це розповів сам український лідер.
Про що говорили Зеленський та Ердоган у Стамбулі?
За словами глави держави, політики домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. "Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід", – уточнив політик і додав, що команди найближчими днями фіналізують деталі.
До того ж президенти обговорили реалізацію спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільного розроблення газових родовищ.
Вдячний президенту й народу Туреччини за послідовну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності,
– наголосив Зеленський.
У коментарі для ЗМІ президент розповів, що говорив з Ердоганом також про війну в Україні. Турецький лідер запропонував провести мирні переговори в Стамбулі.
Ми готові приїхати, готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі,
– заявив Зеленський.
До речі, під час візиту до Стамбула президент України зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.
З Його Всесвятістю президент обговорив долі українських дітей та розвиток церкви в Україні.
Також Зеленський поінформував Варфоломія про переговорний процес задля досягнення миру. Політик запросив Його Всесвятість відвідати Україну з візитом для духовної підтримки наших людей 24 серпня.
Зустріч з Варфоломієм / Фото телеграм-канал Зеленського
Що відомо про мирні переговори США, України та Росії?
Україна вже тривалий час не проводила переговори з російською стороною. Вона мала лише зустріч з американцями.
Відомо, що тристоронні переговори були заплановані на початок березня, але вони фактично зірвалися через початок військової операції США в Ірані.
З того часу тристоронньої зустрічі не було. Американська сторона наполягала на тому, аби вона відбулася у США. А росіяни були проти, пропонуючи Швейцарію або Туреччину як місця проведення переговорів.
Нещодавно Володимир Зеленський запропонував США новий формат переговорів: американська сторона може приїхати спершу до Києва, а потім – до Москви.
За словами президента, Росія через американців передала, що Україна має два місяці, щоб вийти з Донбасу, інакше умови миру зміняться.
Кремль тим часом заявляє, що не встановлював дедлайн для виведення українських військ з Донбасу. Дмитро Пєсков зазначив, що відведення ЗСУ могло б стати першим кроком до врегулювання конфлікту.