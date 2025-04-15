Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Рютте в Одесі

У вівторок, 15 квітня, в Одесі відбулася робоча зустріч Володимира Зеленського та генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Марка Рютте.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Невизначеність гірше, ніж зрозумілий і сильний ворог, – Зеленський про війну в інтерв'ю CBS

Зустріч Зеленського і Рютте

Президент розповів, що сьогодні обговорили потребу України в системах протиповітряної оборони, а також в іншому озброєнні.

"Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО в Європі та Америці будуть реалізовані. Нам необхідні системи Patriot, ми готові об’єднуватися, знаходити гроші, щоб їх купити. Системи є в світі, і виключно від рішення лідерів залежить, чи буде у нас достатньо захисту від балістики росіян", – сказав гарант.

Зеленський наголосив, що не тільки в Україні, а також і у Європі всі повинні об'єднатися задля безпеки, виробляти більше зброї та створювати більше спільних оборонних виробництв.

"Тільки завдяки рішучості може бути досягнутий тривалий мир. Стабільність та передбачуваність підтримки України є правильним стимулом Росії для дипломатії", – підкреслив Зеленський.

Також політики значну частину розмови приділили перемовинам Сполучених Штатів та Росії.

35 днів Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, Сумах та інших містах демонструють, що росіяни налаштовані на продовження війни та самі тиснуть на захід, аніж відчувають тиск на себе,

– підкреслив український лідер.

Він також наголосив, що надалі дуже важлива праця в коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку України.

"Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту. Важливо щоб ми були швидкими та результативними в цьому процесі", – сказав Зеленський.

Зазначається, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте засудив російські атаки по цивільній інфраструктурі України. Посадовець також висловив співчуття рідним загиблих внаслідок атак по Сумах та Кривому Розі.

Він запевнив, що "НАТО стоїть з Україною". За його словами, останнім часом були питання щодо підтримки НАТО, але він наголосив, що їхня підтримка безперечна.

"НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні. Через безпекові тренінги у Вісбадені ми стаємо ближчими один до одного. За перші 3 місяці поточного року партнери НАТО вже надали понад 20 млрд євро допомоги Україні. Ми хочемо, щоб Україна була суверенною та сильною і в подальшому могла протистояти будь-якій агресії. Сьогодні я говорив, що Трамп веде перемовини з Україною та Росією, щоб закінчити війну і забезпечити мир", – сказав Рютте.

Він зазначив, що "це нелегко, особливо на тлі такого насилля".

"Але ми всі підтримуємо пана Трампа. Наші партнери з Великобританії та Франції також роблять свої кроки щоб забезпечити мир в Україні", – додав Рютте.

Зеленський і Марк Рютте відвідали поранених воїнів

Додамо, що Рютте у соцмережі Х розповів про свій візит в Одесу та зустріч із Зеленським. Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні.

Український народ виніс так багато – не в останню чергу напад Росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжимо допомагати Україні, щоб вона могла захищати сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий та міцний мир,

– написав Рютте.

У свою чергу Зеленський розповів, що разом із генсеком НАТО відвідав поранених українських воїнів.

Зеленський і Марк Рютте відвідали шпиталь, в якому воїни відновлюються після поранень: дивіться відео

Зазначимо, що це перший візит Марка Рютте до Одеси на посаді генерального секретаря НАТО. До слова, він обійняв крісло генсека Північноатлантичного Альянсу у червні 2024 року.