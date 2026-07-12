Зеленський зустрівся з Корецьким: ЗМІ його називають одним із кандидатів на прем'єра

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким. Його називають одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра України.

Про це глава держави повідомив у неділю, 12 липня.

Про що Зеленський говорив з Корецьким?

Володимир Зеленський подякував Сергію Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу.

Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів,

– написав президент.

Зеленський також зазначив, що нині перед енергетичним сектором постали нові виклики через російські удари по енергетичній інфраструктурі, автозаправних станціях та інших об'єктах, зокрема в прикордонних і прифронтових регіонах.

За його словами, під час зустрічі з Корецьким вони обговорили кроки, необхідні для посилення стійкості України та реалізації оновленої політичної стратегії держави.

Тим часом джерела 24 Каналу в уряді повідомляють, що президент вже визначився з новим прем'єром України – ним стане саме Сергій Корецький.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України. Вона полягатиме у тому, що за кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме людина з великим досвідом.

Український лідер також анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Так, Юлія Свириденко після майже року на посаді прем'єрки покидає цей пост. Вона, ймовірно, стане послом України у США.