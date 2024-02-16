Ти вже, мабуть, розумієш мене українською, – Зеленський пожартував на конференції з Макроном

16 лютого Володимир Зеленський прибув до Парижа. Під час свого візиту він зустрівся з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону. Він також пожартував, що французький лідер уже стільки разів зустрічався з главою нашої держави, що вже мав би розуміти його українською.

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Ця зустріч – особлива, – Зеленський

Хочу подякувати тобі, Еммануелю. Я почекаю. Хоча у нас було вже стільки зустрічей, що я впевнений, що ти мене розумієш навіть українською. У нас дійсно було дуже багато важливих зустрічей. Три найважливіші, тому що вони були в час цього виклику, цієї трагедії,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що зустрічі з Макроном завжди були потужними та важливими, але нинішня – 16 лютого – "ця зустріч особлива". Володимир Зеленський зазначив, що дух цієї зустрічі "найпотужніший за всі наші зустрічі".

Підписали безпекову угоду

Під час візиту до Парижа Володимир Зеленський з Еммануелем Макроном підписали безпекову угоду. Французький президент пообіцяв довгострокову підтримку України.

За словами Макрона, безпекова угода конкретизує ті зобов'язання, які країни взяли на себе під час Вільнюського саміту НАТО у липні 2023 року. Він зазначив, що відповідна підтримка має "колективний вимір".

Французький лідер додав, що Росія не лише підриває міжнародну безпеку. Країна-агресорка також дестабілізує світ. Також вона нехтує власними зобов'язаннями, взятими у 1990-х роках. Натомість наша держава займається захистом міжнародного права.

Відповідну безпекову угоду Україна та Франція уклали на 10 років. Вона діятиме доти, поки наша держава не стане членом НАТО. Крім того, на підтримку України Франція виділить 6 мільярдів євро.

Еммануель Макрон додав, що Франція надалі підтримуватиме Україну в постачанні техніки, кооперації оборонних підприємств, ділитиметься з нашою державою розвідувальними даними, а також надаватиме допомогу цивільним.