Зеленський анонсував нові пакети для посилення авіації після зустрічі з Макроном

Володимир Зеленський 15 жовтня провів зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили протидію російським атакам та посилення української оборони.

Про це український президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Які результати зустрічі?

Володимир Зеленський повідомив, що просто під час його зустрічі з Макроном Росія завдала чергового дронового удару по енергетичній інфраструктурі Луцька. Унаслідок атаки в місті виникли знеструмлення.

За словами президента, останніми днями російські удари по українській енергетиці фактично не припиняються. Водночас Москва проігнорувала пропозицію американського лідера щодо припинення таких атак.

Крім того, Росія використовує проблеми в роботі Starlink, щоб завдавати якомога більших руйнувань інфраструктурі, яка забезпечує повсякденне життя українців, тож Україна та Франція працюють над посиленням оборони.

Обговорили з Емманюелем різні шляхи протидії. Зокрема, вже цього місяця будуть нові пакети на посилення нашої авіації. Також прискорюємо роботу над європейською антибалістикою: потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року,

– написав Зеленський.

Окремо президент зазначив, що Україна вже отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які раніше пообіцяла Франція. Тепер, за його словами, важливо оперативно реалізувати відповідні домовленості на рівні команд.

Нагадаємо, незадовго до цього Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони розглянули всі наявні загрози та визначили конкретні кроки для зміцнення безпеки українського неба.