Розраховуємо на вашу підтримку, – про що поговорили Зеленський з Мілеєм

10 грудня Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Також глава держави мав нагоду поспілкуватися зі своїм колегою.

Володимир Зеленський висловив вдячність Хав'єру Мілею за запрошення. Він також привітав свого аргентинського колегу з його офіційним вступом на посаду глави держави.

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Переконаний у спільному потужному майбутньому

У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України також висловив переконання, що в України й Аргентини може бути потужне спільне майбутнє. Володимир Зеленський зауважив, що під час інавгурації відчув той рівень підтримки, який є у Мілея від народу Аргентини. Він додав, що чув, як вони скандували "Свобода, свобода, свобода". Президент підкреслив, що це те, за що українці борються.

І вони ще кричали "Народ з тобою". Було зрозуміло, як народ до вас ставиться. Я вам бажаю, щоб ви завжди мали таку підтримку. І тільки свободи, і миру. І розраховуємо на вашу підтримку України на шляху до перемоги і до миру,

– додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів своєму аргентинському колезі про процес імплементації Української формули миру. Він також запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру у січні 2024 року. Також покликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.

Крім того, сторони обговорили наступні кроки у підготовці саміту Україна – Латинська Америка. Він дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України та держав цього регіону. Окрему увагу приділили розвитку двосторонньої співпраці у низці сфер.

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