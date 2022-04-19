Зеленський зустрівся з представниками Верховної Ради: запропонував продовжити воєнний стан

Ввечері 19 квітня Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців. Президент, зокрема, розповів про підсумки його нинішньої зустрічі з представниками українського парламенту.

Зеленський повідомив, що обговорив з нардепами план роботи Верховної Ради та погодив проєкти важливих рішень. Зокрема, запропонував підтримати рішення про продовження воєнного стану в Україні, інформує 24 канал.

Основне Зеленський звернувся до українців після 55 днів війни

Про що Зеленський говорив з нардепами

За словами президента, рішення про продовження воєнного стану є технічним, але дуже важливим.

Це (продовження воєнного стану – ред. 24 канал) необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур,

– пояснив Зеленський.

Крім того, Верховний Головнокомандувач обговорив з нардепами законопроєкт щодо процедури розміщення підприємств, що були евакуйовані із зони активних бойових дій.

Разом з тим на зустрічі обговорювались законопроєкти щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України, які необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом, а також стосовно врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.

До слова, президент запевнив, що розмова з парламентарями була предметною. Зеленський висловив сподівання, що нардепи якомога швидше зможуть опрацювати ці законодавчі ініціативи.

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