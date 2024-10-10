Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером та генсеком НАТО Рютте

Президент України зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії. Зустріч відбулась у Лондоні.

Володимир Зеленський 10 жовтня зустрівся із Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рютте. Вони обговорили План перемоги України.

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Обговорили важливі питання

Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні він показав йому деталі Плану перемоги.

Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками,

– поінформував президент.

Також він пояснив, що План перемоги має створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Зеленський наголосив, що цей План – це "місток" до другого Саміту миру, адже Україна може вести переговори лише із сильної позиції.

Глава держави підкреслив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО. Також він зустрівся із Марком Рютте.

Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру,

– розповів Зеленський.

Крім цього, український лідер подякував Великій Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема далекобійною зброєю.