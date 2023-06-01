Зеленський прибув на саміт у Молдову: зустрівся з союзниками та обговорив вступ України до НАТО

1 червня у Молдові розпочався саміт Європейської політичної спільноти. Туди завітав і президент Володимир Зеленський та зустрівся з союзниками України.

Перш за все, глава держави поспілкувався з президенткою Молдови Маєю Санду. Очільники держав обговорили двосторонні відносини, інфраструктурні проєкти, економічний розвиток та європейське майбутнє обох країн.

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Зеленський порушив тему вступу до НАТО та гарантій безпеки

Український лідер у рамках участі в саміті Європейської політичної спільноти зустрівся також з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України. Також підняли тему безпекових гарантій, які наша країна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО,

– йдеться у повідомленні президента.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію.

Зеленський прибув на саміт у Молдову / Фото ОП

"Коли немає гарантій безпеки, є лише гарантії війни. Тому кожна європейська країна, яке межує з Росією і не хоче, щоб Росія її пошматувала, має бути повноправним членом ЄС та НАТО. І є лише дві альтернативи цьому: або відкрита війна, або повзуча російська окупація", – сказав президент на саміті.

Глава держави додав, що цей рік – для рішень. Він наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться влітку, потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО.

Що обговорили з міністрами Албанії та Північної Македонії

Саміт Європейського політичної спільноти пройде 1 – 2 червня у Молдові в замку Мімі за 35 кілометрів від Кишинева. У ньому беруть участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур.

Глава України також встиг провести спільну зустріч із Прем'єр-міністрами Албанії та Північної Македонії. Зеленський відзначив необхідність визначення членами Альянсу чіткого алгоритму руху України до вступу в НАТО.

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Крім того, президент поінформував іноземних лідерів про активну роботу України на шляху до членства в ЄС. Він окремо відзначив прогрес у реалізації семи рекомендацій Єврокомісії, який має дозволити започаткувати в поточному році переговори про вступ до Європейського Союзу.

Український лідер окремо наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Керівник ОП Андрій Єрмак, який також був присутній на зустрічі з міністрами, розповів, що Україна заручилася великою підтримкою лідерів інших держав. Єрмак наголосив, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив навчання наших пілотів та надання винищувачів.

"Передаю привіт всім скептикам, які думали, що союзники ослабнуть і не будуть битися разом до перемоги над рф. Ми переможемо, а коаліція стає міцнішою", – написав керівник ОП.