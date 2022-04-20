Оборонна й фінансова підтримка, перспективи членства в ЄС: Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Вони, зокрема, обговорили оборону України та нові санкції проти Росії.

Шарль Мішель прибув з офіційним візитом до Києва. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент розповів, що із Шарлем Мішелем він обговорив оборонну та фінансову підтримку України під час війни.

Крім того, окремо говорили про опитувальник на членство в Євросоюзі, який кілька днів тому заповнили в Офісі Президента.

Великий друг України – Президент Європейської ради Шарль Мішель – сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС,

– розповів Зеленський.

Глава держави назвав зустріч змістовною та подякував Шарлю Мішелю за підтримку України.

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