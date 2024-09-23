Зеленський зустрівся із Шольцом у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський почав зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Їхня зустріч відбувається у Нью-Йорку.

Відомо, що зустріч проходить у Постійному представництві України при ООН. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

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Зустріч Зеленського з Шольцом

Про зустріч президента України і канцлера Німеччини стало відомо в понеділок, 23 вересня. Однак жодні деталі переговорів Шольца та Зеленського наразі невідомі.



Зустріч Зеленського і Шольца у Нью-Йорку / Фото Укрінформ

У понеділок також очікується низка зустрічей президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також з конгресменами США.

Крім цього, після обіду, приблизно о 15:00 (22:00 за київським часом) Володимир Зеленський виступить на Саміті майбутнього.