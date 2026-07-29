Зеленський зустрівся з Туском у Любліні: що вони обговорили

Президент Зеленський 29 липня зустрівся з прем'єром Польщі Туском у Любліні. Вони говорили про оборону та історичний діалог.

Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Як пройшла зустріч Зеленського і Туска?

Лідери обговорили багато двосторонніх питань.

Серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів,

– написав Зеленський.

Він зауважив, що антибалістика – це ключовий пріоритет, а безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі.

"Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – додав президент України.

Окремо порушили питання й безпекових викликів. Зеленський наголосив, що важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці.

Зустріч Зеленського і Туска: дивіться відео

Туск також відзвітував про зустріч.

Розмова з Президентом Володимиром Зеленським щодо результатів його візиту до Сполучених Штатів та безпеки Польщі, України та всієї Європи,

– написав він в X.

Нагадаємо, що це перший візит Зеленського до Польщі після скандалу, який виник через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Його літак сів у Любліні на шляху зі США. Там Зеленський та Трамп обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.