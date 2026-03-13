Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві

Президент Зеленський у п'ятницю, 13 березня, зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Під час зустрічі вони обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє Суспільне.

Що обговорюватимуть Зеленський та Пахлаві?

Сторони зосередяться на питаннях настроїв в іранському суспільстві та стану влади в Ірані.

Зазначається, що Пахлаві був зацікавлений у більш прямому діалозі і попросив провести перемовини з українським президентом віч-на-віч.

До слова, місяць тому, 13 лютого, український президент уже зустрічався зі спадкоємним принцом Ірану.

Їхня розмова відбулася у Мюнхені. Тоді сторони обговорили, зокрема, напрямки, у яких населення Ірану потребувало підтримки, і посилення санкцій проти іранського та інших диктаторських режимів. Прозвучало й засудження співпраці між Росією та Іраном.