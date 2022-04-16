Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й справедливість: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський заявив, що кожна людина в Україні має право на безпечне житло. Зокрема президент зауважив, що наш народ заслуговує на життя в сучасному середовищі.

Президент зауважив, що не сумнівається, що країні вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене. Про це президент заявив ввечері 16 квітня.

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В України є майбутнє – це точно, – Зеленський про проєкт відбудови країни

Вільний народе найпрекраснішої країни, у якої є майбутнє – це точно. Це те, що мотивує нас боротися зараз на полі бою і цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах,

– зауважив президент.

Саме це, за словами президента, дає нам змогу планувати життя після війни – наше українське вільне, суверенне й демократичне майбутнє. Обов'язково – мирне та з розвитком.

Володимир Зеленський розповів, що провів нараду, присвячену відбудові міст. Звісно, це колосальний обсяг роботи, проте менший, ніж захистити державу у війні.

Однак влада поставила мету, не тільки фізично відновити будівлі та інфраструктуру, не тільки, щоб повернути людям усе, що вони втратили, і дати їм нову основу в житті.

Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було,

– пояснив Зеленський.

Зокрема мовиться про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови:

врахувати реальні транспортні потоки;

гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність.

Проте додав, що черги на житло ніколи не закінчувалися й це особливо болісно для військових, правоохоронців, працівників бюджетної сфери.

Ще минулого року я ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових. А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб усієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад,

– пояснив президент.

Цю справу поєднують з програмою енергомодернізації житла. Тому буде кілька етапів. Зокрема:

на першому – переселенцям, чий дім зруйнували окупанти, дадуть тимчасове житло;

на другому – відновлять те, що окупанти намагалися знищити – всі міста й громади;

на третьому етапі – житло нададуть тим, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя, – пояснив президент.

Тому уряд, усі органи центральної влади разом із місцевою владою повинні забезпечити житло й зроблять це, адже кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру, на безпечний і комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину.

Щоб реалізувати проєкт, Президент залучає провідних архітекторів, увесь потенціал держави та міжнародну підтримку.

Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що:

зустрівся з військовослужбовцями Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації та вручив їм нагороди;

внесок зв'язківців у нашу оборону, у наш рух до перемоги, до миру неможливо переоцінити;

говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон;

ситуація в Маріуполі максимально жорсткою та нелюдською.

Ситуацію там можна вирішити тільки перемовинами чи наданням зброї. Проте президент пояснив, що досі на 100% реального варіанту ще не було. Проте Україна щодня підтримує зв'язок із захисниками.

Вже традиційно перед вечірнім зверненням я підписав указ про нагородження наших захисників. 186 військовослужбовців Збройних Сил України. 13 військовослужбовців – Головного управління розвідки. Двоє працівників – Служби безпеки України. І один – Національної гвардії,

– пояснив Зеленський.

Президент заявив, що вічна слава всім, хто захищає державу та кожному, хто загинув за Україну!

Нічне звернення Зеленського за 16 квітня: дивіться відео