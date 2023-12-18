Україна завжди буде вдячною всім, хто допомагає їй: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський ввечері 18 грудня зробив традиційне звернення до українців. До вашої уваги найголовніше з підсумків дня, які підбив глава держави.

У своєму зверненні глава держави привітав воїнів військової контррозвідки Служби безпеки України з професійним днем. Він наголосив, що це не просто хоробрі воїни, а взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні.

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Саме такі, на яких варто рівнятись. Вони дуже вдало воюють і на землі, і в нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі – сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників – особливих, зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ,

– наголосив президент.

Він висловив їм подяку за кожен прояв сили, сміливість, а також перемоги у боях.

Звернення Зеленського від 18 грудня: дивіться відео

Подякував за 12-й пакет санкцій

Також глава держави подякував партнерам у ЄС за схвалення 12-го пакета санкцій проти Росії. Він зазначив, що важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази й діаманти. Також нові заходи, які спрямують на неможливість обійти санкції та унеможливити постачання Росії товарів і технологій подвійного призначення. Зокрема, є нові обмеження імпорту з країни-агресорки.

Усе це справді допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоб санкції, які застосовані Європою, працювали глобально,

– зазначив президент.

Крім того, глава держави провів цього дня кілька нарад, які стосуються роботи взимку. Мовиться про міжнародну, а також деякі аспекти внутрішньої. Він зазначив, що вже бачить, як з перших чисел січня почнуть спрямовувати новий 2024 рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України у війні.

На різних напрямах є конкретні домовленості, конкретний графік дій. Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України,

– зазначив він.

Президент додав, що надалі працюватимемо щодо таких програм. Він висловив вдячність кожній державі, кожному лідерові, які прийняли відповідні формати роботи.

Підтримка України

Глава держави зазначив, що на Алеї сміливості відкрили іменну табличку Говарда Баффета – підприємця та благодійника. Він щиро допомагає українцям, а також Україні з весни 2022 року.

Президент наголосив, що одна людина допомагає на сотні мільйонів доларів. Мовиться і про підтримку розмінування, і про допомогу у лікуванні та реабілітації захисників, і проєкт будівництва фабрик-кухонь у Бучі та Лозовій. Останні розраховані на понад 10 тисяч порцій кожна, а також забезпечать їжею школи та дитячі садочки на Київщині та Харківщині.

Це дуже вагома підтримка ініціативи першої леді щодо шкільного харчування. І сьогодні разом з Оленою Говард якраз відвідав новозбудовану фабрику-кухню в Бучі. Я дякую за такий особистий приклад того, скільки може зробити одна людина заради інших. Україна завжди пам'ятатиме й завжди буде вдячною всім, хто нам допомагає, хто підтримує наш народ,

– наголосив президент.

Своє звернення він завершив такими словами: "Слава всім, хто б'ється та працює заради нашої незалежності".