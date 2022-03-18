Зеленський звернувся до українців у 23 день війни: головне

Президент Володимир Зеленський 18 березня вчергове звернувся до українців. Триває 23 день повномасштабної війни, а окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство.

Зеленський наголосив, що атакуючи нас, вони знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років.

До теми Що б не сталось з росіянами, це нас не втішить, - Зеленський

Росія вернеться у "лихі 90-ті"

Президент впевнений, що Росія повернеться туди, звідки колись піднімалась – у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Ціна агресора за війну проти України буде високою.

Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів,

– сказав Зеленський.

Однак це не воскресить наших загиблих

Зеленський зауважив, хоч би що з ними сталося, це не може нас втішити, бо загиблі українці не воскреснуть. Це не відновить наші міста, хоч ми відбудуємо все.

"Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну!"– додав президент.

Нам недостатньо бойової авіації

Російські війська продовжили підлі обстріли наших мирних міст і наших громад: Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу – Сєвєродонецьк, Краматорськ, Маріуполь. Були ракетні удари, авіабомби, "Гради".

Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації,

– відзначив глава держави.

Однак в нас є мета – захистити наших людей та державу. Тому й надалі робитимемо все, що ми можемо. Зеленський запевнив, деяким західним лідерам ще гучніше нагадуватимуть, що це буде моральною поразкою для них, якщо Україна не отримає передової зброї.

Домовленості з міжнародними лідерами

18 березня Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, главою Євроради Шарлем Мішелем, премʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. Темами були конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочують для нашої держави до тижнів, до місяців.

Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави.

Домовилися про новий "макрофін" – ще 300 мільйонів євро для України.

Санкції посилюватимуть

За словами Зеленського, обговорювали також наступний пакет санкцій проти Росії – достатньо вагомий.

"Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу", – зазначив політик.

І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати. Президент подякував громадським ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств. Наприклад, шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією.

Західні компанії мають вийти з російського ринку

Зеленський додав, що потрібно, аби всі європейці заблокували порти для російських суден – щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Крім того, треба, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку.

І не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи Ашан,

– сказав президент.

Окупанти й далі зривають "гумкоридори"

Політик нагадав, що погоджені гуманітарні коридори в Сумській, Донецькій та Харківській областях: Суми, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Краснопілля, Велика Писарівка, а також з блокадного Маріуполя до Запоріжжя, що особливо складно.

Окупанти роблять усе, щоб ускладнити рух людей і не допустити український гуманітарний вантаж у місто. Зеленський наголосив, що це відвертий терор. Однак влада намагається. Зокрема, з Маріуполя вдалось евакуювати вже понад 35 тисяч людей.

Під завалами театру у Маріуполі – ще сотні людей

Зеленський розповів, що тривають рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, у якому маріупольці ховалися від обстрілів та використовували його як укриття.

"Як відомо на цей час, вдалося врятувати понад 130 людей. Але під завалами перебувають ще сотні маріупольців", – зазначив політик.

Попри обстріли, роботи продовжуватимуть. Він зауважив, що складна ситуація на Харківщині. Окупанти не полишають намагань знищити місто Ізюм та знущаються з людей у Балаклії. Влада робить усе, щоб організувати робочий гуманітарний коридор у ці міста й доставити продукти харчування, воду, медикаменти.

Постачання всього необхідного з-за кордону прискорять

Зеленський доручив Кабміну, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону. Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства. Хочуть максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям.

Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо,

– наголосив глава держави.

Кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям. Зеленський чекає відповідних рішень до кінця дня, а потім – і підтримки від народних депутатів.

Нагороди для військових

Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

Сирський Олександр Станіславович , командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його діям ворога відігнали від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.

, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його діям ворога відігнали від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом. Майор Мазурок Тарас Леонідович, командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Василівна – старший бойовий медик. Вона особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки їй вдалося врятувати 31 нашого захисника. Зараз вона продовжує виконувати завдання в Маріуполі.

Дивіться денне звернення Зеленського за 18 березня: