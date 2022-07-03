Україна обов'язково переможе, а в Росії – найгірша криза за 50 років: нове звернення Зеленського

Володимир Зеленський привітав бійців у день Військово-Морських сил України й День зенітних ракетних військ. Президент зауважив, що завдяки військовим Росія зазнала великих втрат.

Відповідну інформацію президент розповів під час вечірнього звернення. Це трапилось 3 червня – на 130 день війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський пообіцяв, що Україна отримає зброю

Володимир Зеленський пояснив, що головне завдання держави – зробити все, щоб у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя.

Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів,

– запевнив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна не втрачає жодного дня – переконує партнерів, налагоджує нові зв'язки, використовує всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні.

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