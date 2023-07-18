Ми боремося за світову безпеку: Зеленський звернувся до українців 18 липня

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців 18 липня. У відео він звернув увагу на продовольчій безпеці, російському терорі та ситуації на фронті.

Глава держави почав своє звернення зі згадки про проведену Ставку. За його словами, основними питаннями були захист портів та продовження продовольчого експорту морем.

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Україна бореться за світову безпеку

Це стратегічно важливе питання, і не лише для нашої держави. Розробляємо варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії. Ми боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського від 18 липня 2023 року: дивіться відео

Президент додав, що напередодні зустрічався з представниками африканських ЗМІ з Південно-Африканської Республіки, з Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кот-д'Івуару. Вони прибули не лише до Києва, а й відвідали Херсонщину, Бучу, мали можливість поспілкуватися з рідними жертв війни, розв'язаної Росією.

Глава держави наголосив на тому, що кожен повертається додому з правдою про війну. Тож, він висловив подяку кожному представнику світових ЗМІ, хто чесно розповідає про те, що побачив у нашій державі.

Він додав, що під час Ставки заслухали доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС. Обговорювали питання щодо гарячих напрямків, де точаться запеклі бої, – від Куп'янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області.

Також розглядали питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних і дронових ударів.

Подякував за оборону неба

Він також подякував Повітряним силам за "кожну збиту російську ракету, за кожен збитий "Шахед", за врятовані життя наших людей й інфраструктуру". Зокрема в Одесі та Одеській області, яку масовано атакували росіяни у ніч проти 18 липня.

Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую!

– додав президент.

Президент підкреслив, що потрібно настільки обмежити торговельні відносини з Росією, щоб країна-терорист не мала можливості використовувати для атак компоненти з вільного світу.

Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини,

– зазначив він.

Глава держави додав, що продовжують роботу над підготовкою Доктрини України, над "нашою повоєнною трансформацією та вже сьогоднішніми рішеннями задля допомоги нашим людям".

Він зазначив, що міністри охорони здоров'я та соціальної політики представили йому концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Президент підкреслив, що у них різний рівень і функціонал, але "абсолютно необхідні послуги реабілітації". Реалізація розпочалася, очільники відомств представлять усі деталі.

Робота над відновленням України триває

Володимир Зеленський також зауважив, що провів зустріч з керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Мовиться про одну з найбільших у світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку.

За його словами, її робота нагадує американську USAID, яку добре знають в Україні. Японське агентство працює над реалізацією програми екстреного відновлення в Україні. Її обсяги – пів мільярда доларів. Від початку повномасштабного вторгнення агентство вже виділило нам понад мільярд доларів.

"І в нас є потенціал для збільшення співпраці – саме про це говорили: розмінування, енергетика, проєкти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо – будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни, – підкреслив президент.

Наостанок він зазначив, що підписав сім указів, в яких згадувалися 1 255 захисників України. Усі вони отримали нагороди. А від початку повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 51 тисяча наших військових.

Я дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній "Рамштайн", а особливо – міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви,

– підкреслив він.

Глава держави наголосив, що історичне завдання сучасного покоління лідерів світу – подолати російську агресію та покарати Росію за терор. І він переконаний, що світ виконає це завдання.