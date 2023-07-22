Звільненням історія не має закінчитися, – Зеленський про одеського військкома-корупціонера

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до громадян 22 липня. У ньому він, зокрема, констатував, що йому доповіли про колишнього одеського військкома, якого підозрюють в незаконному збагаченні.

Глава нашої держави наголосив, що лише звільненням історія з військкомом не має закінчитись. За цю справу вже взялось Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора.

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Триває перевірка ТЦК

Як зазначив президент, усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять українському суспільству щодо цієї справи.

Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча,

– додав гарант.

Власне, йдеться про уже колишнього начальника обласного одеського ТЦК Євгена Борисова. Його підозрюють у придбанні майна за кордоном на майже 200 мільйонів.

Звернення Зеленського за 22 липня: дивіться відео

Націоналізація "Сенс Банку"

Зеленський констатував, що відбулась націоналізація "Сенс Банку", що належав російським підсанкційним олігархам. Це має забезпечити стабільність банківського сектору України.

Ще один актив російських олігархів контролюється нашою державою.

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Розмова зі Столтенбергом

Президент зазначив, що говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про виконання домовленостей, які попередньо було погоджено на саміті у Вільнюсі.

Пріоритетні зміни – якнайшвидший вступ в НАТО. Лише це гарантуватиме безпеку та мир у всій Європі.

Окрім того, була порушена тема безпекової ситуації в Чорному морі. Росія прагне дестабілізації – це означатиме проблеми та цінову кризу у всьому світі.

Глава нашої держави розповів про створення ради "Україна – НАТО", що має сприяти розблокуванню зернового коридору. Днями має відбутись її скликання.

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Подяки партнерам

Український лідер подякував західним державам, що продовжують нам допомагати, зокрема:

Корея анонсувала збільшення допомоги Україні;

Азербайджан оголосив про гумдопомогу в галузі енергетики та розмінування;

Швеція схвалила стратегію допомоги у відновленні України до 2027 року;

Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику у 1,5 мільярда доларів під свої гарантії.

Австралія, Канада, США, Велика Британія оголосила про санкції проти росіян;

США, Німеччина виділила нові пакети військової допомоги для ЗСУ.

Збройні Сили – працюють

Зеленський відзначив воїнів 15-тої бригади оперативного призначення Нацгвардії, які потужно нищать окупантів та просуваються вперед.

Окрім того, президент відзначив підрозділи Головного управління розвідки.