Осінь має бути плідною, – Зеленський звернувся до українців 1 вересня

Володимир Зеленський ввечері 1 вересня звернувся до українців. Він підбив підсумки 555-го дня великої війни. Зокрема, розповів про ставку, присвячену подіям на фронті.

Звернення глава держави почав зі звіту про засідання Ставки, проведеного 1 вересня. За його словами, вона практично повністю стосувалася ситуації на фронті зараз.

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Воїнів продовжать забезпечувати необхідним

Під час неї були присутніми головнокомандувач та командувачі. Також окремо доповідь зачитував глава ГУР МО Кирило Буданов.

Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей,

– підкреслив президент.

Звернення Зеленського від 1 вересня: дивіться відео

Він додав, що ключове після цієї Ставки – дати захисникам більше необхідного, щоб вони могли вести наступальні дії, розмінування та евакуйовувати поранених побратимів і посестер. Президент наголосив, що кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що він має робити.