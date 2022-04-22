Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни

Володимир Зеленський звернувся до українців на 58 день війни. Президент України заявив, що Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання.

Зокрема президент зауважив, що 58-й день нашої оборони завершується у Страсну п'ятницю, – у один із найскорботніших днів року для християн. Володимир Зеленський розповів, що Росія принесла в Україну смерть.

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Ми молимося, щоб смерть програла

Володимир Зеленський зауважив, що у Страсну п'ятницю ми надіємося на воскресіння, віримо в перемогу життя над смертю.

І ми молимося, щоб смерть програла. У цьому році, у час повномасштабної війни, війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення,

– розповів президент.

Пригадав, що Росія принесла в Україну смерть, захотіла знищити нашу державу повністю, буквально позбавити українців права на життя. Проте додав – якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя.

"Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах... треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", – зауважив президент.

Вкрасти унітаз та померти, – Зеленський висміяв заяву Росії про "контроль над Півднем"

Володимир Зеленський подякував Британії за повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21 державою, яка повертає дипломатичне представництво в столицю. Це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю.

Володимир Зеленський пригадав, що Росія поширила новину про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Проте запевнив, що єдина країна, у якій таки порушують їхні права – це Росія.

Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти.

Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив: російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни,

– сказав Зеленський.

Проте запевнив, що ми будемо захищатись стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Росії. І всі народи мають нам допомогти. Якщо ж хтось хоче залишитись нейтральним, то втратить все.

ЗСУ стримують атаки ворога

Окрім того, Президент України зауважив:

Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на Сході та Півдні нашої держави;

доля цієї війни та майбутнього нашої держави вирішується на Ізюмському напрямку, Донбасі, Приазов'ї, Маріуполі, Херсонській області;

у Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах – окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать.

Володимир Зеленський подякував військовим та пригадав, – забезпечити наших військових усією необхідною зброєю – це завдання номер один для нашої держави.

Темп розмінування України непоганий

Станом на 22 квітня, вдалось розмінували вже 184 населених пункти. Темп, на думку президента, непоганий. Також на понад 500 деокупованих населених пунктів працюють гуманітарні штаби, швидко відновлюють транспортне сполучення.

Плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення. Плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС. Плюс 90 населених пунктів, куди повернули електрику. Повертаємо водопостачання, забезпечення газом, забезпечення зв'язком,

– зауважив Зеленський.

Президент пояснив, що вірить – повернення життя в повному сенсі цих слів відбудеться й на Півдні нашої держави, і на Сході України. Однак це залежить від єдності.

Закликав людей на окупованих територіях створити окупантам якнайбільше проблем

Ще раз наголошую: за будь-якої можливості кожен і кожна мають протистояти окупації. Ігноруйте окупантів, не співпрацюйте з ними, не допомагайте їм, знешкоджуйте колаборантів,

– закликав президент.

Додав, що Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Нацгвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на 100% працюють на перемогу. Проте додав, що на перемогу також має працювати й кожен громадянин:

"якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну;

якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі;

якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем".

"Збройні Сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті. Проти російської навали", – пригадав Зеленський.

Також лідер держави нагородив 48 захисників України за мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку.

"Вічна слава всім, хто захищає державу! Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну! Слава Україні!" – завершив Зеленський.

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