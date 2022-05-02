Триває 68 день самознищення Росії, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців у 68 день повномасштабної війни з Росією.

Так, президент наголосив, що завершується 68 день нашої оборони та 68 день самознищення Росії.

До теми Забули уроки Другої світової, – Зеленський відреагував на цинічну заяву Лаврова про євреїв

Самознищення в усіх сенсах цього слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щодня робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність,

– наголосив президент.

Забули уроки Другої світової

Зеленський нагадав слова Лаврова. Російський міністр дозволив собі висловлювання, мовляв, найбільше антисемітів є серед самих євреїв, і що Гітлер нібито мав єврейське походження.

Президент дивується, як взагалі таку заяву можна було зробити у переддень річниці перемоги над нацизмом. Найбільший дипломат Росії перекладає на євреїв провину за злочини нацистів. Глава держави зауважив, що спалахнув величезний скандал, але ніхто не чує вибачень чи виправдань з боку Москви.

"Такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в Росії забули усі уроки Другої світової", – констатував Зеленський.

Хоча, зрештою, може, росіяни і ніколи не вчили цих уроків. Зважаючи на це, Зеленський запитав, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві та чи будуть стосунки з Росією такі як зазвичай.

Всі злочини росіян – невипадкові

Глава держави наголосив, що слова російського міністра закордонних справ, "великого знавця гітлерізму", невипадкові. Так само невипадково російські окупанти на українській землі створюють так звані "фільтраційні табори", де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Вони ведуть тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишаються тільки спалені руїни від цілих міст і сіл.

Такі дії свідчать, що загарбники повністю відкинули мораль і здобутки переможців нацизму.

Чим Росії загрожувати діти в Одесі

Зеленський додав, що сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Загарбники зруйнували гуртожиток, вбили 14-річного хлопчика та поранили дівчину 17-річну дівчину, у неї – осколкове поранення.

Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все,

– наголосив президент.

Крім того, глава держави зауважив, що у Лисичанську від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Вона витримала дві світові війни, і раптом стала страшною загрозою для сучасної Росії. Від 24 лютого росіяни вбили щонайменше 220 українських дітей, зруйнували 1570 закладів освіти.

"Саме тому увесь вільний світ обʼєднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія", – сказав Зеленський.

Міжнародна підтримка лише посилюється

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії. Чиновники обговорили насамперед фінансову та політичну взаємодію. Український лідер бачить хороші сигнали та прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з премʼєр-міністром Данії.

З дипломатом говорили й про відбудову України після війни. Зеленський вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у нашій столиці. Це вже 29 іноземне представництво, яке повернулося в Україну.

Крім того, президент розповів, що працюють над новими санкційними кроками проти Росії. Невдовзі буде новий пакет від Євросоюзу, який має включати чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів.

Також президент попередив, що вже варто готуватись до наступних санкційних кроків, оскільки доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Саме через ці шляхи агресор заробляє гроші.

Яка ситуація на Донбасі та в Маріуполі

За словами президента, влада продовжує робити все, щоб врятувати наших людей із Маріуполя. Триває евакуаційна операція. Завтра чекають рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки.

ЗСУ героїчно стримують спроби наступу окупантів. Харківський напрямок, Донбас, південь країни, – Зеленський повідомив, що всюди ситуація залишається вкрай складною. Він подякував кожному і кожній, нашим захисникам, які тримають оборону.

Нагороди для військових

Сьогодні президент підписав великий указ про нагородження наших військових. Аж 438 військовослужбовців ЗСУ отримали державні нагороди.

Звання Героя України присвоїли старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського: