Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазі, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський записав своє традиційне відеозвернення. У ролику президент України 17 березня підбив підсумки дня, що минає. Окремо він відзначив наших незламних військових, які продовжують боронити рідну державу.

У вечірньому зверненні від 17 березня Володимир Зеленський розпочав зі слів вдячності нашим захисникам. Він наголосив, що час відзначити бойові підрозділи, які найкраще себе проявили.

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Зеленський подякував нашим оборонцям

Куп'янський напрямок – 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

– 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. Лиманський напрямок – 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій".

– 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій". Покровський напрямок – 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ".

– 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ". Оріхівський напрямок – 118-та окрема механізована бригада.

– 118-та окрема механізована бригада. Придніпровський напрямок – 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тя окрема бригада територіальної оборони.

Дякую всім вам, воїни, за вашу силу й за ефективне знищення окупанта,

– зазначив президент.

Подякував союзникам і партнерам України

Глава держави відзначив також усіх наших друзів у світі. Вони за тиждень чимало допомогли Україні: надали нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення задля посилення нашої держави.

Сполученим Штатам подякував за пакет допомоги та наголосив, що дуже важливо, щоб відновили стабільність у підтримці нашого захисту. Адже саме "українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі". Тож найвигідніше для всіх – зупинити його зараз.

Подякував Данії за 16-й пакет оборонної допомоги. Зокрема, за артилерію, якої ми потребуємо. Висловив вдячність Німеччині за щотижневі кроки задля підтримки як нашої держави, так і людей.

Дякую всім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Окремо я хочу відзначити Грецію за чітке розуміння загроз усім у Європі. Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність,

– додав він.

Глава держави підкреслив, що у таких складних умовах війни недалекобійність нашого війська – очевидна недалекоглядність деяких партнерів. Водночас він відзначив французьке лідерство в Європі. Зеленський зазначив, що ми цінуємо як Еммануель Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи: реальної, тривалої безпеки, яка мождива лише за умови, що Путін програє у війні.