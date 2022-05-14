Росіяни все ще шукають, де показати хоч якусь перемогу: звернення Зеленського у 80 день війни

Володимир Зеленський на 80 день війни розповів, що ситуація на Донбасі досі важка. Зокрема тому, що Москва хоче показати хоча б якусь перемогу.

Президент пригадав, що ще торік у цей день, 14 травня, ми вперше відзначали День пам'яті українців, які рятували євреїв від знищення нацистами у часи Другої світової війни. Таке прагнення до добра, як тоді, ми бачимо зараз в Україні.

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Президент у День пам'яті Праведників провів історичні паралелі

Володимир Зеленський пригадав, що 2659 українців та українок мають звання Праведників народів світу – наша країна 4-та у світі за кількістю праведників – людей, які ризикували своїм життям та життям своїх рідних у часи Другої світової війни, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів.

Президент зауважив, що кожна з таких історій вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро у своєму серці. Президент сказав, що ми маємо завжди згадувати, що у нашого народу були такі Праведники.

...Навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло. Саме таке прагнення до добра ми бачимо й зараз в українців і українок, які допомагають рятувати людей від окупантів, від таких самих нацистів,

– запевнив президент України.

Володимир Зеленський подякував журналістам та іншим людям, які документують сучасні історії порятунку та фіксують, через що доводиться пройти Україні і як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших.

Крок за кроком змушуємо їх піти з нашої землі, нашого моря

Президент України розповів, що:

провів перемовини з делегацією сенаторів США на чолі з Мітчеллом Макконнеллом. Зокрема говорили про оборону та фінанси, а також закликав офіційно визнати Росію державою-терористом;

ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, адже Росія намагається показати хоча б якусь перемогу;

на 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань.

Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря,

– зауважив президент.

Пригадав, що зараз у багатьох містах і громадах України дискутують про перейменування вулиць і площ. Володимир Зеленський поралив назвати їх іменами українських Праведників: "Бо це саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє".

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