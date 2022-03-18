Маріуполь, Харків, Чернігів, вас не залишимо, – звернення Зеленського після 22 днів війни

Володимир Зеленський звернувся до українців після 22 днів війни. Президент України відзначив, що кожного дня ми робимо російську армію все меншою.

Нове звернення президент записав вночі проти 18 березня. Володимир Зеленський відзначив, що окупанти ще мають чисельність, техніку та резерв.

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Для іноземних бійців приєднання до окупантів буде найгіршим рішенням у житті

Володимир Зеленський пояснив, що має інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн та намагаються обманом загнати на службу все більше молоді.

Ми з вами знаємо – це їм не допоможе. Тому зараз я попереджаю усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі: це буде найгірше рішення у вашому житті,

– наголосив Володимир Зеленський.

І додав: "Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке".

У полон взято багато строковиків Росії, деякі відмовляються вертатися

Володимир Зеленський розповів про збільшення кількості полонених росіян. Він зауважив, що далеко не кожен із них воліє повернутися на батьківщину.

У полон взяті ще нові російські строковики. Серед них є ті, хто відмовляється повертатися до Росії. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують,

– сказав глава держави.

Додав, що є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують й не намагаються навіть забирати. Ба більше, на кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі.

Президент зауважив, що наші захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. Вони дають гідну відсіч на кожну з атак окупантів.

Володимир Зеленський закликав росіян розповідати про це у Росії.

"Кожна мати, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де її син. І особливо ті, хто не може зв'язатися зі своїми дітьми, кому сказали, що їхні діти загинули. І не повернули тіло. В інтернеті є номери, за якими ви можете звернутись та дізнатися, що насправді з вашими дітьми", – розповів президент.

Президент зауважив, що в України не було розрахунку взяти тисячі полонених та вбити понад 13 тисяч російських солдатів, адже ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо лише миру і щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади.

Більшість німців виступають за перегляд старої політики

Володимир Зеленський пригадав, що виступив перед парламентом Німеччини. Пригадав, що ми бачили, як Німеччина десятиліттями боролась за економіку, за нові російські газопроводи і старі європейські мрії. Мрії про якусь співпрацю, яку Росія давно не сприймає серйозно.

Ми бачимо, що погляди німців змінюються. І це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях. Бачимо, як щиро більшість німців виступає за перегляд старої політики. Бачимо, що пан канцлер Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство. Дати Європі мир,

– пояснив президент.

Пояснив, що мовиться про мир, який гарантує безпеку кожній державі у Європі і Україні передусім.

Держава буде гарантувати 100% банківських вкладів

Президент дав особливе завдання Нацбанку, народним депутатам і Кабміну.

Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю,

– наголосив Зеленський.

Щоб увесь депозит будь-якого українця у будь-якому банку нашої держави не пропав. Щоб люди не втратили гроші та не боялися цього за жодних обставин. Президент зауважив:

"тож чекаю конкретики, проєкт рішення;

сподіваюся, що Верховна Рада не забариться з підтримкою. Бо це потрібно українцям. Це потрібно Україні".

Тактика не розкривати деталей підтримки США

Зеленський пояснив, що не може відкривати всіх деталей пакету підтримки від США, щоб Росія не знала, чого від нас чекати. Так само як Путін не знав, як наша влада готується до повномасштабного вторгнення ворога.

Зрозумійте, я не можу розкрити вам всіх деталей цього пакету підтримки й інших, бо це наша тактика і наша оборона – коли супротивник не знає чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати й після 24 лютого, не знали що в нас є для захисту і як ми готувались зустрічати удар,

– пояснив президент країни.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України підкреслив, що окупанти думали, що йдуть в Україну, яку вони бачили у 2014 – 2015 роках. Але все змінилося і наразі ми зовсім інші. Зокрема президент додав:

"це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні;

усе, що ми зробили за декілька років для нашої оборони, для нашої тактики, для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна;

як не час розкривати й нашу тактику переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі;

працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним".

Тож нашу точну тактику та усі деталі допомоги від партнерів ми зможемо дізнатися вже після війни.

Окрім цього, Президент України Володимир Зеленський:

розповів, що у лікарні відвідав родину Власенків із Ворзеля Київської області, які потрапили під російський обстріл. Старша 16-річна донька Катя закрила собою 8-річного братика Ігоря. Брат вийшов із машини і проклинав окупантів. Мама Тетяна отримала осколкові поранення. Батько виніс доньку на руках. Дякувати Богу, вони всі врятувалися;

нагородив 5 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій орденами "За мужність". Всі – герої. Усіх – за самовіддані дії, за їхню сумлінність, із якою вони рятують всіх нас, рятують українців;

заявив, що уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень;

на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень; пояснив, що Кабмін 19 березня проголосує за масштабне скорочення регуляцій. З 600 ліцензій лишиться 20.

І наостанок. Наш Маріуполь, наш Харків, наш Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким дуже складно. Дуже. Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно,

– запевнив президент.

Додав, що мовиться про нашу армію поліцію, ДСНС, гуманітарні конвої, церкву та увесь наш народ.

"Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як усі ми на нашій землі. Слава усім нашим героям! Слава Україні!" – запевнив Володимир Зеленський.

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