Попереду складні битви, – Зеленський записав нічне звернення до українців

Володимир Зеленський підбив підсумки 37 дня повномасштабної війни. Президент наголосив, що попереду Україну чекають складні битви.

Про це глава української держави повідомив під час свого звернення до нації у ніч на 2 квітня.

Читайте також Обмін полоненими та звільнення Бучі: основне за 37 день війни

Нерозумний жарт окупантів про призов

Валодимир Зеленський розповів, що 1 квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт – над людьми в Росії.

Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців,

– пояснив президент.

"І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж наш обов'язок як людей – попередити", – вказав він.

Росія намагається забирати мешканців Криму до армії

Глава держави розповів що Росія пробує забирати в армію людей і у тимчасово окупованому Криму.

Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались,

– наголосив Володимир Зеленський.

"Хочу сказати ще мешканцям Криму: "Саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів, а якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся ЗСУ. Ви будете жити", – продовжив президент.

Другий дуже нерозумний жарт загарбників

Політик зазначив, що другий дуже нерозумний жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди їхні війська тимчасово зайшли.

Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади, щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями, – пояснив глава держави.

"Моє повідомлення для них просте: "Відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена", – повідомив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що "кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження".

На Півночі країни триває відхід окупантів

Президент поінформував, що на півночі росіяни повільно, але помітно відходять. Десь їх виганяють з боями, десь самі вороги залищають свої позиції.

Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек,

– зазначив політик.

За його словами, ми просуваємося вперед, просуваємося обережно. Кожен, хто повертається на цю територію, має бути дуже обережним:

Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було;

Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв, треба почекати;

Чекати, коли наша земля буде розмінована;

Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі.

На Сході країни – ситуація вкрай складна

На сході України ситуація залишається вкрай складною.

Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок;

Вони готуються до нових потужних ударів;

Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні.

Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир,

– зауважив Володимир Зеленський.

Гуманітарна ситуація в українських містах

Президент повідомив про розмову зі Еммануелем Макроном. Обговорили гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.

Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ,

– продовжив політик.

За словами глави держави, 1 квітня працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.

"Триває робота на домовленостями про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян", – вказав він.

Зустріч з очільницею Європарламенту

Володимир Зеленський у Києві зустрівся головою Європарламенту Робертою Мецолою. Він подякував за важливий візит, який демонструє деяким політикам, що сміливість у такий час, – одна з найважливіших рис.

Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є,

– розповів глава держави.

Також говорили про:

постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи;

більш глибоку санкційну політику проти Росії. Адже якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. Якщо бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку.

Зеленський нагородив українських військових

Президент підписав указ про нагородження наших захисників. Сімох військовослужбовців Держспецзв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно.

Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!

– підмсумував Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео