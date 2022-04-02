Попереду складні битви, – Зеленський записав нічне звернення до українців
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Володимир Зеленський підбив підсумки 37 дня повномасштабної війни. Президент наголосив, що попереду Україну чекають складні битви.
Про це глава української держави повідомив під час свого звернення до нації у ніч на 2 квітня.
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Нерозумний жарт окупантів про призов
Валодимир Зеленський розповів, що 1 квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт – над людьми в Росії.
Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців,
– пояснив президент.
"І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж наш обов'язок як людей – попередити", – вказав він.
Росія намагається забирати мешканців Криму до армії
Глава держави розповів що Росія пробує забирати в армію людей і у тимчасово окупованому Криму.
Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались,
– наголосив Володимир Зеленський.
"Хочу сказати ще мешканцям Криму: "Саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів, а якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся ЗСУ. Ви будете жити", – продовжив президент.
Другий дуже нерозумний жарт загарбників
Політик зазначив, що другий дуже нерозумний жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди їхні війська тимчасово зайшли.
Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади, щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями, – пояснив глава держави.
"Моє повідомлення для них просте: "Відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена", – повідомив він.
Володимир Зеленський підкреслив, що "кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження".
На Півночі країни триває відхід окупантів
Президент поінформував, що на півночі росіяни повільно, але помітно відходять. Десь їх виганяють з боями, десь самі вороги залищають свої позиції.
Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек,
– зазначив політик.
За його словами, ми просуваємося вперед, просуваємося обережно. Кожен, хто повертається на цю територію, має бути дуже обережним:
- Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було;
- Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв, треба почекати;
- Чекати, коли наша земля буде розмінована;
- Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі.
На Сході країни – ситуація вкрай складна
На сході України ситуація залишається вкрай складною.
- Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок;
- Вони готуються до нових потужних ударів;
- Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні.
Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир,
– зауважив Володимир Зеленський.
Гуманітарна ситуація в українських містах
Президент повідомив про розмову зі Еммануелем Макроном. Обговорили гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.
Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ,
– продовжив політик.
За словами глави держави, 1 квітня працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. Зокрема 3 тисячі 71 людину з Маріуполя.
"Триває робота на домовленостями про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян", – вказав він.
Зустріч з очільницею Європарламенту
Володимир Зеленський у Києві зустрівся головою Європарламенту Робертою Мецолою. Він подякував за важливий візит, який демонструє деяким політикам, що сміливість у такий час, – одна з найважливіших рис.
Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є,
– розповів глава держави.
Також говорили про:
- постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи;
- більш глибоку санкційну політику проти Росії. Адже якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. Якщо бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку.
Зеленський нагородив українських військових
Президент підписав указ про нагородження наших захисників. Сімох військовослужбовців Держспецзв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно.
Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!
– підмсумував Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео